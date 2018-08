Após cair do quinto andar de hotel, ator de Belíssima passa por cirurgia e segue na UTI

24/08/2018 | 12:11



Após todos ficarem chocados com o acidente sofrido por Vitor Morosini, no ar como Isaac, filho da personagem de Claudia Raia em Belíssima, novela do Vale a Pena Ver de Novo, notícias sobre o estado de saúde do ator foram reveladas pela assessoria de imprensa do Hospital Santa Casa.

O boletim médico diz o seguinte:

O paciente deu entrada na casa de saúde às 13h02 com múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores. Seu quadro é estável e ele foi submetido à exames e cirurgia de estabilização de fratura. Está acordado, consciente, conversando e respira sem ajuda de aparelhos. Segue internado na UTI.

Como foi divulgado anteriormente, ele caiu do quinto andar de um hotel em Barretos, na manhã de quinta-feira, dia 23, de acordo com a Polícia Civil da cidade do interior de São Paulo. A assessoria de comunicação da Polícia afirma ainda que a ocorrência foi registrada no 1ºDP da cidade como tentativa de suicídio.