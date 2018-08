Fotos da nona temporada de The Walking Dead são divulgadas e indicam novo casal

24/08/2018 | 12:11



A nona temporada de The Walking Dead já já vem aí e as expectativas estão grandes! Como uma forma de animar os fãs e gerar ainda mais curiosidade, na quinta-feira, dia 23, o canal AMC divulgou algumas fotos da série e, com elas, não há como negar que diversas especulações começaram a surgir!

Nos cliques, é possível ver alguns spoilers, como, por exemplo, como está sendo o recomeço para o grupo após vencer a guerra contra Negan. Além de uma aparente tensão entre os sobreviventes e principalmente um surgimento de um mais novo casal: Carol (Melissa McBride) e Ezekiel (Khary Payton)!

A data de estreia da nona temporada já está marcada para o dia 7 de outubro deste ano, e vale lembrar que é nela que nosso querido Rick, interpretado por Andrew Lincon, nos dirá adeus. O ator confirmou sua saída da série na Comic-Con San Diego, que aconteceu em julho.