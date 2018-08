Tyler Hoechlin voltará a interpretar o Super-Homem em 'Supergirl'

24/08/2018 | 11:46



A emissora norte-americana The CW anunciou que Tyler Hoechlin voltará a ser o Super-Homem pela primeira vez desde 2016 durante episódios especiais da série Supergirl, em dezembro de 2018, que vão finalizar o esperado crossover entre as três principais séries do chamado Arrowverse: Arrow, The Flash e Supergirl.

Outra novidade anunciada pela emissora para esse crossover é a presença de Lois Lane, o interesse amoroso do Super-Homem, que irá aparecer pela primeira vez nesse universo das séries criadas por Greg Berlanti. O processo para escolha da atriz que irá interpretar Lois Lane vai começar nas próximas semanas, segundo o site Deadline.

"Não poderíamos estar mais animados para apresentar Lois Lane no Arrowverse", disseram Jessica Queller e Robert Rovner, produtores executivos de Supergirl, em comunicado obtido pelo site. "Essa repórter determinada e obstinada será uma parceira forte para o Super-Homem e uma adição incrível ao nosso universo de personagens da DC", completaram.

As séries do Arrowverse são transmitidas no Brasil pelo canal pago Warner Channel.