Capitão da França no título mundial, Lloris é detido por dirigir embriagado

24/08/2018 | 10:48



Responsável por erguer a taça de campeão do mundo na Rússia, o goleiro francês Hugo Lloris foi detido na madrugada desta sexta-feira por dirigir embriagado em Londres, onde mora e defende o Tottenham. Lloris foi o capitão da seleção francesa na conquista da Copa do Mundo, no mês passado.

Segundo a Polícia Metropolitana da capital britânica, o jogador de 31 anos foi parado numa blitz de rotina. Ele foi detido e logo liberado, após pagar fiança. Agora terá que se apresentar à Corte de Magistrados de Westminster no dia 11 de setembro. As autoridades não revelaram maiores detalhes sobre o caso.

Após defender a França de forma bem-sucedida no Mundial da Rússia, Lloris voltou a jogar pelo Tottenham nas últimas semanas, no início do Campeonato Inglês. O goleiro chegou ao clube londrino em 2012, vindo do Lyon. Ele já soma 256 partidas pelo time inglês.

O Tottenham voltará a campo na próxima segunda-feira, para a disputa da terceira rodada do Campeonato Inglês. O adversário será o Manchester United, no estádio Old Trafford.