Allegri revela que pensa em poupar Cristiano Ronaldo em alguns jogos da Juventus

24/08/2018 | 10:23



A temporada mal começou e o técnico Massimiliano Allegri, da Juventus, já mostra preocupação com o seu maior astro: Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira, na véspera da partida contra a Lazio, em Turim, pela segunda rodada do Campeonato Italiano, o treinador revelou que planeja dar descanso para o craque português em algumas partidas da equipe por causa da grande quantidade de jogos. Assim como o francês Zinedine Zidane faziam com ele no Real Madrid.

"Mais para frente, o Cristiano precisará recuperar as energias e vai começar algumas partidas no banco de reservas, como já aconteceu no ano passado no Real Madrid. Agora vai jogar, mas depois veremos como faremos", disse Allegri em entrevista coletiva, ressaltando o calendário da Juventus nesta temporada com jogos pelo Campeonato Italiano, Liga dos Campeões da Europa e Copa da Itália, além da decisão da Supercopa Italiana.

Encantando com o futebol de Cristiano Ronaldo, o treinador comentou sobre a primeira partida do astro português perante a torcida da Juventus em Turim. "Creio que depois do gol (de bicicleta) de Cristiano na Liga dos Campeões (nas oitavas de final da temporada passada), nasceu uma relação de admiração e carinho recíproco entre ele e os torcedores. Garanto que isso o fez escolher vir para a Juventus", afirmou.

Mas Allegri, mesmo com toda a empolgação pela "estreia" de Cristiano Ronaldo no Juventus Stadium, alertou para os perigos que a Lazio representa. Na temporada passada, a equipe de Roma foi até Turim e venceu por 2 a 1. "Neste momento há um entusiasmo enorme no futebol italiano graças a Cristiano, mas nós temos que estar concentrados e respeitar o rival porque queremos os três pontos", comentou.

Na primeira rodada do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu para derrotar o Chievo Verona por 3 a 2, fora de casa, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Já a Lazio foi batida de virada pelo Napoli por 2 a 1, no estádio Olímpico, em Roma.