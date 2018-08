Dólar cai ante real em linha com desvalorização generalizada no exterior

24/08/2018 | 09:44



O dólar recua ante o real nesta sexta-feira, 24, pressionado pela desvalorização generalizada da moeda americana no exterior, que induz um movimento de realização de ganhos no Brasil.

Ontem, a divisa dos EUA terminou a sessão a R$ 4,1203 no mercado à vista, com ganho de 1,45%. Foi o sétimo pregão seguido de valorização do dólar frente ao real. Neste período, a moeda americana acumulou alta de 6,69%. Além disso, foi o terceiro dia consecutivo em que a moeda se manteve acima do nível de R$ 4, em meio à escalada global da moeda americana, na esteira da imposição mútua de tarifas comerciais adicionais entre EUA e China e expectativas em relação ao pronunciamento, hoje, do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio anual do banco central americano em Jackson Hole.

No radar hoje está o encontro do encontro do diretor de Política Monetária do BC, Reinaldo Le Grazie, com 13 dealers do mercado de câmbio em São Paulo, e a reunião trimestral de diretores do Banco Central com agentes do mercado no Rio.

Apesar do recuo, a moeda americana segue acima dos R$ 4,00, refletindo persistente pano de fundo de cautela com o cenário eleitoral e espera das próximas pesquisas eleitorais, além do início da propaganda dos candidatos à Presidência na próxima semana.

Às 9h25, o dólar à vista caía 0,57%, a R$ 4,0959. O dólar futuro de setembro recuava 0,41%, a R$ 4,1015.