Câmara de São Caetano celebra Dia do Advogado com sessão solene

Em celebração ao Mês do Advogado, a unidade da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Caetano foi homenageada em sessão solene na Câmara da cidade.

Na atividade, foram condecorados profissionais da área pelas contribuições prestadas ao município, entre eles, o ex-presidente da Casa e advogado Maurício Hoffman (in memoriam), cuja honraria foi entregue ao seu filho, também atuante da categoria, Paulo, e ao presidente da subsecção há nove anos, Adilson Paulo Dias, “Desde 2016 recebemos esta honraria e nos sentimos muito gratos. Parabenizo todos os defensores da Lei”, comenta Dias.

Como encerramento das atividades, a quinta edição da Semana Jurídica receberá especialistas nas diversas áreas do Direito. Para participar é necessário contribuir com um pacote de fralda geriátrica, que será doado para entidades sociais.

Dançante

Presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Mauá. Jozelito Rodrigues de Paula está ansioso para mais uma edição de jantar comemorativo à profissão. A festividade será hoje, no Monte Castelo. "Um momento sempre muito especial de entretenimento entre todos", comenta.

Arte reciclada

São Bernardo recebe, entre os dias 28 e 30, a Caravana das Artes e Esportes, na Arena Caixa. Instrumentos musicais feitos de peças de elevadores e escadas rolantes são utilizados no evento. <CF161>Julio Bellinassi</CF>, Presidente da Otis, empresa que doa o material, afirma que “é emocionante ver as sucatas de elevadores transformadas em música”

Crescimento

Em São Bernardo, workshop ‘Uma Solução para Cada Fase do Seu Negócio’ receberá, hoje, a consultora Suvelaine Zacharias Oliveira para palestra sobre linhas de financiamento, em encontro de empresários.

Auxílio

Associação Brasileira das Empresas Aéreas promove o Jornada Asas do Bem, hoje, em hospital de Santo André. A palestra, sobre o papel do avião no processo de doação de órgãos, será comandada pelo publicitário Alexandre Barroso, que já recebeu transplante três vezes. “Traz uma série de efeitos positivos, um deles é salvar vidas, com a agilidade na entrega”, afirma.