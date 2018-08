Preço médio da gasolina permanece acima de R$ 2 pelo 3º dia consecutivo

24/08/2018 | 08:48



A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será mantido em R$ 2,0544 no sábado, 25. Trata-se do maior patamar desde 23 de maio, ocasião em que o preço do combustível foi reduzido de R$ 2,0867 para R$ 2,0433, em meio a greve dos caminhoneiros. A manutenção é anunciada após dois dias consecutivos de reajustes, que representaram um aumento de 3,03%.

O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho, em R$ 2,0316.