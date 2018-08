Nissan em busca das origens do Brasil

Nilton Valentim



Picapes originalmente são veículos destinados ao trabalho. Entretanto, também podem ser usadas para diversão e aventura. A Nissan colocou a sua Frontier nas trilhas em busca das origens da população brasileira e percorreu 3.800 quilômetros em várias regiões do País com a expedição ‘À procura do início do Brasil’. O projeto visitou alguns dos principais sítios de pintura rupestre. Foram seis etapas, realizadas em Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Pernambuco e Pará.

Segundo a marca japonesa, o objetivo foi contribuir com a cultura e a pesquisa científica e divulgar o rico acervo de pinturas rupestres do Brasil, que não é muito conhecido pelos brasileiros. No roteiro, os participantes conheceram centenas de imagens de animais, plantas e seres humanos pintados em rochas e pedras, algumas com 30 mil anos, como as encontradas na Serra da Capivara, no Piauí, dentro do Parque das Sete Cidades.

O projeto da Nissan teve início em setembro de 2017, em Minas Gerais, e terminou na última semana, em Alter do Chão, no Pará.

As Frontier foram testadas em estradas asfaltadas ou de terra. Já os participantes tiveram de encarar caminhadas e travessias de rios, como o Amazonas e o Tapajós. (com Agências)