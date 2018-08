Hilux, cinquentona em plena forma

Nilton Valentim



24/08/2018 | 08:18



A história da Hilux teve início em março de 1968, no Japão. A picape da Toyota, que completa 50 anos, chegou ao Brasil em 1992, importada da terra do sol nascente. Aos poucos, ganhou a confiança dos brasileiros e agora, na oitava geração, teve a linha 2019 apresentada nesta semana. O modelo, que prima pela robustez, tem novo desenho frontal nas versões SRX, SRV e SR.

Os preços variam de R$ 111.990 para a SR, flex, tração 4 x 2 com câmbio mecânico, a R$ 196.990 (SRX 50th Anniversary, 4 x 4 e transmissão automática.

Das linhas de produção de Zárate, província de Buenos Aires, na Argentina, hoje saem Hilux para o Brasil e outros 21 países.



NOVA CARA

A edição 2019 da Hilux incorpora desenho de grade hexagonal, traçada por três sólidas barras horizontais contornadas por acabamento cromado. No para-choque dianteiro foram incorporados faróis de neblina, equipamento presente desde a versão de entrada.

As alterações no design deixaram o carro mais enxuto e aerodinâmico. Agora, a caminhonete tem 5,31 metros de comprimento, 1,5 centímetro menor que a 2018. Na altura, continua com 1,81 metro e 1,85 metro de largura.

O destaque fica para a carro-chefe da linha. A SRX trará inscrição alusiva ao 50º aniversário do veículo, como homenagem à tradicional história de uma das picapes mais icônicas do mundo. As modificações externas são complementadas pela introdução de novas rodas 18 polegadas, o que destaca ainda mais sua força.

Outra novidade de série na versão SRX 50th anniversary é a inclusão de capota marítima.



AO LONGO DA HISTÓRIA

Quando nasceu, em março de 1968, a picape da Toyota era equipada por um propulsor de 70 cv de 1.5 litro. Sua transmissão acompanhava caixa manual de quatro velocidades. Comportava até três passageiros e carga de até 1.000 kg.

Quatro gerações depois, em 1988, a Hilux conciliou, de forma aprimorada, o conceito de uso misto, tomando por base três pilares: potência, robustez e conforto.

Exatamente esta quinta geração, lançada no fim dos anos 1980 e que durou até 1997, foi protagonista da história da Toyota em um dos mais importantes segmentos no território nacional. As primeiras unidades da Hilux desembarcaram no País em 1992, oriundas do Japão, ano marcado pela abertura a produtos importados no mercado doméstico.

Em 1995, quando o modelo já estava consagrado na América do Sul, a Toyota decidiu pela produção regional, com início em 1998, na Argentina. (com Agências)