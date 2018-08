Kvitova sente lesão no ombro e abandona em New Haven a quatro dias do US Open

23/08/2018 | 22:11



A checa Petra Kvitova sentiu nesta quinta-feira uma lesão no ombro esquerdo e abandonou o Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, nas quartas de final. A tenista número cinco do mundo havia perdido o primeiro set para a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/3.

Agora, a jogadora de 28 anos terá que correr contra o tempo para voltar às quadras no US Open, que começará na próxima segunda-feira. Kvitova vem de uma ótima, porém desgastante temporada, com cinco títulos no circuito. No total, soma 44 vitórias e apenas 11 derrotas no ano. No Grand Slam dos Estados Unidos, a checa tem estreia prevista contra a belga Yanina Wickmayer.

No duelo desta quinta-feira, Suárez Navarro foi superior no primeiro set. Kvitova enfrentou três break points. Em dois deles, ela conseguiu salvar, mas no terceiro teve o saque quebrado. Ao término do set, a checa pediu atendimento médico e desistiu da partida.

A espanhola 30ª do ranking da WTA agora terá pela frente a porto-riquenha Monica Puig, 72ª do ranking, que também nesta quinta-feira desbancou outra favorita ao derrotar a francesa Caroline Garcia, sexta do mundo, por 7/5, 1/6 e 6/2.

Ainda nesta quinta-feira, a alemã Julia Görges, número 9 do mundo, derrotou a russa Ekaterina Makarova por 6/4 e 6/2 e também avançou às semifinais da competição. Na próxima fase, ela terá pela frente a bielo-russa Aryna Sabalenka, que passou pela suíça Belinda Bencic por 6/3 e 6/2.