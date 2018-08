São Bernardo bate recorde na Campanha do Agasalho

Do Diário OnLine



23/08/2018 | 21:43



Com recorde de 152.697 peças arrecadadas, a Prefeitura de São Bernardo encerrou, nesta quinta-feira (23), a Campanha do Agasalho 2018, em cerimônia realizada na Secretaria de Assistência Social. A meta original do FSS (Fundo Social de Solidariedade) era coletar pelo menos 140 mil itens ao longo dos três meses de campanha, iniciada em maio.

Ao todo, foram entregues 700 caixas coletoras e 460 pontos de arrecadação ficaram disponíveis no município. Os números ganharam reforço com as entregas de agasalhos feitas na “Loja Vazia”, que somaram 1.035 peças no período de um mês em que ficou aberta no Shopping São Bernardo Plaza.

Durante o evento que marcou o fechamento da campanha, o prefeito Orlando Morando (PSDB). na companhia da presidente do FSS, Greici Picolo Morseli, destacou a relevância dos números registrados na campanha deste ano.

Além disso, as gincanas realizadas nas escolas municipais foram responsáveis pela doação de 17.584 itens. A EMEB Arlindo Miguel Teixeira venceu o concurso e ganhou um dia com brinquedo inflável na unidade.

Por sua vez, a ação voluntária de servidores públicos somou outras 20 mil peças ao total arrecadado pelo Fundo. Já a Liga de Futebol de São Bernardo colaborou com 1.392 agasalhos.

Entre outras ações, a “Cabide Solidário” garantiu a doação de 625 itens de vestuário. O evento, realizado em junho, nas bases da GCM (Guarda Civil Municipal) do Batistini, Riacho Grande e Vila São Pedro, disponibilizou 671 itens, 621 peças de vestuário e 50 cobertores, para a população mais carente e por conta disso chamou a atenção de outras pessoas que decidiram doar ao programa.

No ano passado, a meta de 50 mil peças foi atingida após três semanas do início, quando, ao todo 138.952 mil produtos entre vestuários, calçados e cobertores foram arrecadados, contabilizando um número sem qualquer precedente na cidade.