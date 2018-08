Empurrado por 51 mil torcedores, Fla bate Vitória e encosta no líder São Paulo

23/08/2018 | 21:32



O Flamengo fez um grande primeiro tempo e venceu o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, diante de 51 mil torcedores, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time carioca aos 40 pontos, na terceira colocação, a apenas dois de distância do líder São Paulo.

O gol da partida foi marcado por Diego, mas o destaque foi o atacante Vitinho. O jogador recém-contratado fez sua melhor apresentação desde a estreia pelo Flamengo no início do mês. Ele acertou uma bola no travessão logo no início, participou de quase todas as jogadas ofensivas, mas cansou no segundo tempo e foi substituído.

A queda de rendimento de Vitinho também esfriou o time carioca, que pouco produziu na etapa final. No entanto, o desempenho foi muito superior do que aquela equipe que levou de 3 a 0 do Atlético-PR no final de semana. O Vitória justificou a permanência na zona de rebaixamento - é o 17º colocado, com 19 pontos.

O Flamengo volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o América-MG. O time rubro-negro, no entanto, estará mais preocupado com o duelo do meio da semana. Na próxima quarta-feira, visitará o Cruzeiro no jogo de volta das oitavas da Libertadores depois de ter perdido por 2 a 0 no Maracanã. O Vitória receberá o Atlético-MG, domingo, às 16h, no Barradão.

Vitinho, logo aos cinco minutos, arriscou de fora da área e mandou no travessão. Só dava Flamengo. O time carioca tinha quase 70% da posse de bola e encurralava o adversário. Éverton Ribeiro também assustou o goleiro Ronaldo em chute de fora da área. Na sequência, o meia cruzou da esquerda, Réver escorou e Henrique Dourado mandou uma bomba de primeira para o gol. Ronaldo espalmou.

A pressão continuava. Vitinho chutou e Ronaldo mandou para escanteio. Até que aos 40 minutos, Vitinho mandou na área da esquerda, Paquetá cabeceou, o goleiro Ronaldo deu rebote e Diego apareceu para abrir o marcador.

O Flamengo seguiu impondo o ritmo no segundo tempo. Lucas Paquetá teve grande chance de ampliar ao dar uma cavadinha por cima do goleiro, mas a bola saiu para fora. Vitinho sumiu na etapa final e o time rubro-negro também passou a criar menos.

O técnico Mauricio Barbieri então decidiu trocar o atacante por Marlos Moreno, que na primeira oportunidade fez fila no time do Vitória, invadiu a área na hora de bater para o gol perdeu o controle da bola.

A equipe visitante colocou o goleiro Diego para trabalhar pela primeira vez aos 38 minutos do segundo tempo. Lucas Fernandes avançou pela direita e chutou cruzado em cima do titular da meta do Flamengo.

O Vitória esboçou uma pressão nos minutos finais. Mas a equipe demonstrou completa desorganização. E só na base da vontade não conseguiu igualar o marcador. O Flamengo encosta novamente na liderança e se mantém na briga pelo título.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 VITÓRIA

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá (Piris da Motta) e Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado (Lincoln) e Vitinho (Marlos Moreno). Técnico: Mauricio Barbieri.

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Aderllan (Ruan Renato) e Marcelo Benítez; Arouca (Willian Farias), Rodrigo Andrade (Lucas Fernandes), Léo Gomes, Neílton e Yago; Léo Ceará. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

GOL - Diego, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

CARTÕES AMARELOS - Yago e Lucas Ribeiro (Vitória); Éverton Ribeiro e Cuéllar (Flamengo)

PÚBLICO - 48.757 pagantes (51.878, no total)

RENDA - R$ 1.090.353,60

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.