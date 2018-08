As pessoas se aproximam. São recebidas pelo Aldo Rosa. E contam histórias maravilhosas

Ademir Medici



24/08/2018 | 07:08



O distrito de Riacho Grande corresponde a dois terços da área geográfica de São Bernardo. Se fosse um município autônomo, seria o mais extenso do Grande ABC, com a principal reserva ambiental regional, formada pela Mata Atlântica, Represa Billings, fauna e flora.

O futuro turístico do Grande ABC está em Riacho Grande e num outro distrito, Paranapiacaba. E os dois têm uma linda história.

Este é o tema do programa Memória do DGABC TV, que ontem entrou no ar. Acessem e confiram: www.dgabc.com.br . A entrevistada é a professora Anselma Brentegani.

MEMÓRIA COLETIVA

Em julho, Anselma e sua prima Mariazinha Regina Veloso reuniram antigos do Riacho numa proveitosa mesa-redonda realizada na cantina do Aldo Rosa, no coração do Riacho Grande. No programa do Diário, Anselma faz um resumo do que foi aquele encontro. E nos dias subsequentes, depoimentos e imagens então coletadas completarão, aqui em Memória, a Semana São Bernardo 2018.

No centro de tudo, Augusta Bisognini Brentegani, que viveu mais de 100 anos e deixou um acervo fotográfico, devidamente legendado, que é a espinha dorsal desta história.

Os participantes da reunião são todos parentes da saudosa Dona Augusta: primos, sobrinhos, filhos e amigos.

OS PERIGOS DA REPRESA

Professora Anselma conta:

Dona Augusta lavou roupa no rio e viu a formação da represa. As águas estavam subindo, e crianças como ela colocavam uma estaca no solo para, no dia seguinte, ver quanto a água subira.

Havia muitas pereiras. Tantas que os frutos serviam até de alimento às criações. E quando as águas subiram, aquelas árvores ficaram submersas.

Minha mãe sabia o perigo escondido pelas águas. Não deixava os filhos se aproximarem da represa. Lá passava um rio – o Grande, que nasce em Paranapiacaba. E as árvores estavam todas lá.

TRAILER

A represa encobriu a primeira capela do Riacho Grande, testemunha João Vizintim, o Joanin.

Chegamos a transportar até 60 metros de lenha em batelões, informa Quirino Vizentin, o Leli, mostrando as fotos.

Marino Bechelli foi vice-prefeito de Riacho Grande, conta Bruna Bechelli Vertematti.

Aldo Rosa narra o primeiro roubo de um caminhão em Riacho Grande. E fala dos mineiros que popularizaram o folclore no lugar.

Albino Zampieri ajudou a roçar o mato para a passagem da Via Anchieta.

José Pereira Araújo, o ex-vereador Carolina, foi autor de indicações para o calçamento de muitas ruas do Riacho.

AOS QUE VIEREM

“A intenção é deixar registrado para os que vierem informações sobre a história do Riacho Grande”, comenta a professora Anselma. E complementa: “Tivemos uma história bonita. De luta. De sacrifício. E também alegre. Além do trabalho, as pessoas se divertiam. Pessoas com princípios, determinadas, com moral”.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 17 de agosto de 1988 - ano 31, edição 6833

Manchete – Constituinte aprova greve sem restrições. Mas os trabalhadores em serviços essenciais não podem prejudicar o atendimento básico à população.

Maiores de 16 anos já poderão votar.

Memória – O boi do seo Adolpho fugiu.

Lourenço Diaféria (crônica) – A Bolsa de Desvalores.

Em 24 de agosto de...

1918 – Internado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Antonio da Silva Lebre, português, residente na Estação Rio Grande (hoje Município de Rio Grande da Serra) desaparece. Desesperada, a mulher, Maria da Conceição da Silva Lebre, escreve aos jornais solicitando ajuda para localizar o marido.

A guerra. Do noticiário do Estadão: em consequência dos constantes avanços dos exércitos aliados, o inimigo vem dando provas de grande agitação nervosa nos setores ainda não atacados.

1963 – Inaugurada a 1ª Mostra de Arte Fotográfica na Biblioteca Municipal de Santo André.

Santos do Dia

Bartolomeu. Também chamado Natanael. Foi um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus. Faleceu no ano 51.

Emília de Vialar

Maria Micaela

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 24 de agosto:

Em São Paulo, Buritama, elevado a município em 1949, quando se separa de Monte Aprazível; e Rubiácea, elevado a município em 1949, quando se separa de Guararapes.

Na Bahia, Barra do Rocha

Em Alagoas, Maribondo e Taquarana

No Ceará, Ubajara

Fonte: IBGE

Hoje

Dia da Infância

Dia dos Artistas