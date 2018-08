Jean treina no campo em dia de trabalho dos reservas no Palmeiras

23/08/2018 | 18:58



O treino do Palmeiras nesta quinta-feira teve a presença do lateral Jean. Fora dos últimos três compromissos do time por ter sentido um desconforto muscular, o jogador se juntou aos reservas na atividade na Academia de Futebol, na reapresentação do elenco depois da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na quarta, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O trabalho foi aberto à imprensa apenas por dez minutos. Jean foi ao gramado junto com os reservas e fez atividades com bola no processo de recondicionamento físico. Os demais jogadores realizaram um trabalho específico de marcações, ultrapassagens, saídas de bola, transições e recomposições. Os titulares na partida, além do meia Lucas Lima, que entrou no intervalo, ficaram apenas na área interna para atividades regenerativas.

Para o próximo jogo da equipe, domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, o técnico Luiz Felipe Scolari terá dois desfalques. O zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu receberam o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e terão de cumprir suspensão automática.

O elenco volta aos treinos na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol. A tendência é a equipe ser escalada no Sul com uma formação mista. O treinador deve poupar alguns jogadores para priorizar o compromisso seguinte, quinta-feira, pela Copa Libertadores. O Palmeiras receberá o Cerro Porteño, no Allianz Parque, para o jogo de volta das oitavas de final.