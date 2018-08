Minha tarefa é seguir sua decisão, diz vice de Bolsonaro sobre debates

23/08/2018 | 18:19



O general da reserva Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), disse à reportagem nesta quinta-feira, 23, que não contestará a decisão do presidenciável de reduzir a sua participação em debates na campanha das eleições 2018. Mourão afirmou que o deputado "é o comandante" e que sua tarefa (de Mourão) é "seguir a sua decisão".

"Ele tem os motivos maiores dele, e essa questão de que o nível dos debates está muito rasteiro pesou muito. Ele tem se apresentado numa posição boa nas pesquisas, e as pessoas acabam fazendo ataques, não em cima do programa, mas em cima de coisas que não são relevantes", disse.

Mourão também avalia que este é um tempo de televisão perdido, mas considera a decisão de baixo risco.

"Nós temos uma campanha curta, um País de uma dimensão continental e uma campanha feita de aviação comercial. Não temos jatinhos que nem os outros candidatos. Então, a gente precisa de tempo para conversar com as pessoas em visitas aos Estados", afirmou.

Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 23, durante campanha em Araçatuba, que não deve participar de novas sabatinas e debates. Avisou que iria apenas aos três debates já programados na televisão - TV Gazeta/Estadão, SBT/Folha e Rede Globo.

Em publicação no Twitter nesta tarde, Bolsonaro afirmou que tem atendido "gentilmente" a diversos convites para entrevistas, sabatinas e debates no Brasil inteiro, "quase sempre em ambientes conhecidamente desfavoráveis". Porém, acrescentou que seguirá buscando atender aos convites" com boa fé, sem comprometer nossa agenda".