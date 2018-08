Nadal estreia contra Ferrer e pode reeditar final do US Open de 2017 nas quartas

23/08/2018 | 17:52



Rafael Nadal e Kevin Anderson, protagonistas da última final do US Open, podem se enfrentar em um eventual duelo das quartas de final na edição deste ano. Foi o que ficou definido nesta quinta-feira, quando os organizadores do quarto Grand Slam da temporada sortearam os confrontos da chave masculina.

Atual campeão do US Open, o espanhol estreará na competição contra o compatriota David Ferrer, ex-top 3 e atual 148º colocado no ranking. No histórico de duelos, Nadal tem vantagem contra Ferrer, com 27 vitórias e apenas seis derrotas.

Caso vença, Nadal pode enfrentar Vasek Pospisil ou Lukas Lacko na segunda rodada. E o russo Karen Khachanov é o possível adversário na terceira rodada. Já nas oitavas de final do US Open, o espanhol pode cruzar o caminho do britânico Kyle Edmund.

Cinco vezes campeão do Grand Slam nova-iorquino, o suíço Roger Federer tem um caminho duríssimo pela frente, apesar da estreia contra o japonês Yoshinito Nishioka. Ele deverá encarar o francês Benoit Paire na segunda rodada, seguido por um provável e complicado confronto com o australiano Nick Kyrgios.

Depois, então, o seu rival poderá ser o italiano Fabio Fognini. E nas quartas de final, fase em que foi eliminado no ano passado, seu potencial adversário é o sérvio Novak Djokovic, que recentemente foi campeão em Wimbledon.

Já o atual número 6 do mundo, Djokovic vai encarar o húngaro Marton Fucsovic na primeira rodada. A trajetória do sérvio na competição poderá ter como rivais os franceses Ricahrd Gasquet, na terceira rodada, e Lucas Pouille ou o espanhol Pablo Carreño Busta, nas oitavas de final.

Em uma eventual semifinal do US Open, os maiores candidatos a cruzarem com Federer ou Djokovic são o alemão Alexander Zverev e o croata Marin Cilic, respectivamente quarto e sétimo pré-classificados.

Além de Federer x Djokovic e Nadal x Anderson, os outros dois potenciais confrontos das quartas de final do US Open são Juan Martin Del Potro x Grigor Dimitrov e Zverev x Cilic. E isso significa que Nadal e Del Potro podem duelar nas semifinais.

Antes disso, porém, Del Potro poderá fazer um grande duelo com o britânico Andy Murray na terceira rodada. Já Dimitrov terá uma estreia imprevisível, diante do suíço Stan Wawrinka, convidado da organização. O suíço foi campeão do US Open em 2016, mas perdeu o evento do ano passado por lesão. E eliminou Dimitrov na primeira rodada de Wimbledon em junho.

BRASILEIROS - O Brasil não obteve nenhuma vaga direta na chave principal do US Open, mas participa do qualifying. Thiago Monteiro e Guilherme Clezar triunfaram na rodada de estreia do qualificatório, enquanto Rogério Dutra Silva já foi eliminado em Nova York.