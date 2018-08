Repórter se justifica após chamar homem de 45 anos de 'senhorzinho'

23/08/2018 | 17:21



Um comentário feito pela repórter Camila Silva, do Bom Dia SP, sobre um acidente ocorrido na Marginal Tietê na madrugada desta quinta-feira, 23, deu o que falar entre os apresentadores Rodrigo Bocardi e Gloria Vanique.

"Vi que repercutiu demais nas redes sociais que, logo na abertura, ela Camila falava assim: ''Um senhorzinho de 45 anos'', sobre o motorista que ela entrevistou. Tem muita gente mal aí, a galera nessa idade: ''Pô, senhorzinho?''", disse Bocardi após a inserção da repórter no telejornal, enquanto conversava com Victor Bonini, que sobrevoava a região em helicóptero.

"Não consegui falar com ela antes sobre isso, ia perguntar a idade dela. Tem 30 anos, achei que fosse menos. Eu tô quase nesse time aí dela, do senhorzinho. Depois a gente tenta saber com ela porque ela usou essa expressão do ''senhorzinho'' de 45 anos", complementou.

Quando Camila apareceu novamente cobrindo o acidente, Bocardi aproveitou para fazer a pergunta.

"Camila, tá dando o que falar aqui o tal do senhorzinho de 45 anos. A galera tá dizendo: ''O que é isso, senhorzinho de 45 anos? Eu também já tô um senhorzinho aqui''".

"Devo dizer pra vocês que o senhorzinho de 45 anos, o seu Milton, é muito fofo. E teoricamente, parece um senhorzinho, então pra mim podia ser meu pai", explicou Camila.

Em seguida, a repórter prosseguiu: "Mas pro pessoal não ficar tão alvoroçado assim, devo dizer pra vocês que eu namoro um senhorzinho de 49, então tá tudo bem, tá?".