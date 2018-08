Robert De Niro conseguiu se divorciar da atual esposa secretamente em 1999

23/08/2018 | 17:11



Um dos casais mais duradouros de Hollywood, Robert de Niro e Grace Hightower conseguiram uma façanha que poucos astros e estrelas conquistariam: o de se divorciar legalmente, sem que a imprensa ficasse sabendo.

Os dois se uniram em 1997 e em 1998, Grace deu à luz seu primeiro filho com o ator, Elliot. As coisas ficaram complicadas entre eles, e em 1999, De Niro pediu o divórcio. Os dois ainda travaram uma batalha judicial pela guarda do filho em 2001. Porém, o amor falou mais alto e os dois reataram, fazendo inclusive uma renovação de votos com uma festança na fazenda do ator, em 2004. Para todos os efeitos, os dois jamais tinham se separado legalmente, até agora.

Segundo o advogado do astro, De Niro tinha assinado os papéis do divórcio e eles realmente se separaram há 19 anos. Uma fonte afirmou para o Radar Online que esse seria um dos maiores segredos de Hollywood, já que é muito difícil levar um processo como esse discretamente:

- É bem conhecido que o casamento deles teve sua parcela de pontos baixos, mas eles pareciam superar todos eles. Eles estão juntos há 20 anos - e isso é uma vida pelos padrões de Hollywood!