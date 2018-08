Após ser chamada de lixo, Luciana Gimenez solta suposta indireta para Luiza Brunet

23/08/2018 | 17:11



Como você viu, Luiza Brunet se irritou com alguns comentários feitos por Luciana Gimenez e Val Marchiori no programa Superpop. A modelo deu uma declaração polêmica, chamado as artistas de lixo, e ainda disse que se sentiu desrespeitada publicamente. Na atração, Gimenez e Marchiori debateram sobre a violência contra a mulher e a socialite chegou a elogiar o empresário Lírio Parisotto, ex-namorado de Luiza que foi acusado de agressão.

Após toda a confusão, a apresentadora se manifestou na noite da última quarta-feira, dia 22. Sem citar nomes e sem especificar um tema, Luciana falou sobre a importância de se ter uma opinião própria e de checar informações antes de disseminá-las na internet. Leia o desabafo abaixo:

- Eu acho muito louco que as pessoas reagem às coisas sem saber. Uma coisa que eu sempre prezei na minha vida, é ter as minhas próprias opiniões. Eu acho que as pessoas hoje em dia são muito Maria-vai-com-as-outras. Eu ensino para os meus filhos assim, ó: antes de você dar uma opinião sobre alguma coisa, faça uma pesquisa, vá averiguar. Porque daí realmente é a sua opinião. Você tomar a opinião do outro sem saber da história não é bom. Então as pessoas falam muito sem saber das coisas. Elas ouvem uma coisa, concordam. Mas na verdade elas nem sabem. Tem muito fake news. Então antes de você tomar uma posição ou ter uma opinião sobre alguma coisa, procure saber. Às vezes você pode estar cometendo alguma injustiça. E mesmo assim a gente fica sem saber a verdade, porque a verdade é subjetiva, né? Tem a sua, a minha e a real. Checa antes, ou então não se mete.

Já Luiza compartilhou um vídeo de sua participação no programa Superpoderosas e ainda escreveu um textão sobre como o machismo pode afetar também as mulheres - e como o feminicídio é uma questão bem séria. Veja:

Agradeço a solidariedade a sororidade de todos que estão apoiando a causa e a mim também. A causa é feminina, violência contra mulheres não passa somente pelo espancamento e Feminicídio, passa pelo desrespeito e desqualificação da mesma, principalmente se for vítima. O que leva mulheres com atitude e comportamento machista? Até onde devemos tolerar e decidir se tomamos uma decisão judicial? Pois na constituição isso é crime. Repito a todas as mulheres que foram vítimas para não ter medo enfrentar a violência e fazer uma denúncia é fundamental, se precisar pedir medida protetiva, assim como eu fiz. Não quero mais ver a cara e muito menos estar onde o espancador está e tenho certeza que todas que passaram por isso compactuam com este sentimento. Para isso serve a medida protetiva, além de proteger você de um ataque por parte dele. Compartilhar com vocês a minha história, e dizer que é possível sim sairmos fortalecidas, mas é nosso dever falar abertamente para encorajar outras mulheres. Este é o meu dever. O trabalho árduo das delegacias de mulheres, promotoras de justiça, políticas públicas, precisa ser respeitado.