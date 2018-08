Kevin Spacey é novamente acusado de abuso sexual

23/08/2018 | 17:11



Kevin Spacey continua causando polêmica. Segundo informações da AFP, a Promotoria de Los Angeles, nos Estados Unidos, recebeu mais uma acusação de abuso sexual contra o ator no início desta semana.

- Um caso de agressão sexual foi apresentado ontem [terça-feira] em nosso gabinete pelo xerife do condado de Los Angeles e envolve Kevin Spacey. Está sendo analisado, informou Greg Risling, porta-voz da Promotoria.

O nome da suposta vítima não foi divulgado.

Spacey teve sua carreira afetada após as primeiras acusações de assédio sexual. Ele foi demitido da série House Of Cards, da Netflix, e seu mais novo filme, que estreou na última sexta-feira, dia 17, arrecadou apenas 126 dólares no primeiro dia, cerca de 515 reais.