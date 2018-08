Na escola, Príncipe George estuda francês, tecnologia, design - e até dança balé!

23/08/2018 | 17:11



Você sabia que o Príncipe George já entrará para o primeiro ano? O filho de Kate Middleton e Príncipe William, que está com cinco aninhos de idade, começará na Escola Thomas''s Battersea na próxima semana. E segundo informações do site norte-americano People, George aprenderá muito mais do que o simples ABC e o aperfeiçoamento de suas técnicas em desenho e pintura. A verdade é que o pequeno, que já nasceu em uma família privilegiada, já está com o futuro mais do que garantido.

George estudará durante um ano as matérias básicas, como Matemática, Inglês, Ciências, História, Geografia e Religião. Ele também aprenderá, com professores especialistas, Francês, Computação, Artes e Design, Tecnologia, Música, Teatro, Educação Física e até Balé! Quanta coisa, hein?

- As crianças do primeiro ano tornam-se cada vez mais independentes e confiantes, e começam a apreciar a oportunidade de enfrentar os novos desafios que lhes são apresentados em todo o amplo currículo da escola, afirmou o chefe da instituição, Helen Haslem.

Pensa que acabou? Que nada! George ainda deverá completar 10 minutos de leitura todas as noites. Além disso, uma regra ou padrão de ortografia será enviado para casa com os alunos a cada semana. O príncipe também estará trabalhando suas habilidades oratórias, que serão úteis para futuros discursos reais. O pequeno recitará poesias e contará histórias (reais e imaginárias), lendo em voz alta para um grupo e participando de discussões.

- Nosso objetivo para ele, assim como para todos os nossos alunos, é proporcionar um ambiente seguro e feliz, onde ele se sinta apoiado por uma comunidade gentil e amorosa, alegou Ben Thomas, diretor da instituição.

A escola custará para a Família Real cerca de 23 mil dólares por ano, o que equivale a 94 mil reais anuais. Chique é pouco!