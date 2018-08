Patrícia de Sabrit fala sobre problema de saúde grave que a afastou do trabalho, entenda!

23/08/2018 | 16:10



Quem assiste Patrícia de Sabrit, na série Z4, no SBT, mal sabe que ela passou recentemente por um momento difícil. A atriz revelou ao jornal O Globo que sofreu de uma dissecção da artéria vertebral nas últimas semanas e foi afastada das gravações!

O acidente aconteceu no momento em que seu ritmo de trabalho estava no auge. Uma das artérias no pescoço de Sabrit se rompeu, que fez com que ela fosse levada às pressas ao hospital, onde ficou internada em uma unidade semi-intensiva. Patrícia ainda revelou ao veículo que, quando estava afastada, qualquer tipo de oscilação em seu humor poderia agravar severamente seu caso.

Apesar do susto, ela já voltou para as gravações, porém ainda segue terminantemente proibida de exercer qualquer tipo de atividade física enquanto está em tratamento. Sem o cuidado correto, uma uma dissecção da artéria vertebral pode deixar o paciente com inúmeras sequelas, e em casos extremos levar à morte.

A atriz não escondeu que, mesmo com os cuidados necessários, mal podia esperar para retornar à rotina!