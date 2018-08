Incerteza e insegurança

Do Diário do Grande ABC



23/08/2018



O cenário político brasileiro às vésperas da eleição de outubro é incerto, inseguro e preocupante. Os resultados das pesquisas de opinião conseguem alterar os ânimos dos eleitores e têm, ao mesmo tempo, o poder de intensificar as oscilações do mercado financeiro.

Nos últimos dias, aliás, toda e qualquer mudança no panorama – para o bem e para o mal – é justificada pelos economistas como sendo motivada pela eleição, Copa do Mundo ou greve dos caminhoneiros. Isso vale para a queda nas contratações, aumento ou redução de preços, ritmo de produção da indústria, diminuição ou elevação das vendas do comércio, estagnação do setor de serviços. Ou seja, o tripé de ocorrências explica absolutamente tudo.

Ontem, em meio à ascensão meteórica do dólar, que nas casas de câmbio da região chegou a R$ 4,35, as três razões mais uma vez foram apontadas pelos especialistas, mas a questão política se sobrepôs. Principalmente porque na véspera havia saído o resultado do Ibope, reforçado um dia depois pelo Datafolha. Os dois institutos trouxeram números semelhantes. Em ambos, liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, com Jair Bolsonaro em segundo. E, com a exclusão do nome do ex-presidente, o capitão do Exército é quem assume a ponta, de acordo com a indicação dos eleitores consultados.

Segundo os profissionais ouvidos pela reportagem, cada um dos líderes das pesquisas espalha terror ao mercado por motivo diferente. Lula, cujo governo foi favorável à economia, pelo vácuo resultante da iminente confirmação pela Justiça da impossibilidade de concorrer ao terceiro mandato. Bolsonaro, pela instabilidade gerada pela falta de propostas concretas e também por não ter força política capaz de conduzir reformas importantes.

E assim segue o País. À espera de confirmações e também da definição de quem será seu comandante pelos próximos quatro anos.