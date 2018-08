Exportação brasileira de vinhos e espumantes cresce 39% em volume no 1º semestre

23/08/2018 | 15:35



As exportações de vinhos e espumantes brasileiros cresceram 39,3% em volume e 32,8% em receita no primeiro semestre, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). Em nota, a entidade informa que no período foram comercializados para 29 países 1,593 milhão de litros, o que gerou receita de US$ 3,6 milhões. Os principais destinos foram Paraguai, Estados Unidos, Cingapura, Colômbia e Reino Unido. O gerente de Promoção do Ibravin, Diego Bertolini, diz que a expectativa é de que no segundo semestre a comercialização siga aquecida.

Entre janeiro e junho de 2018, o melhor desempenho ficou com os espumantes, cujas vendas para o exterior subiram 61,2% em volume e 29,2% em valor, comparados ao primeiro semestre do ano anterior. Os vinhos chamados tranquilos tiveram um incremento de 37,4% no volume e 33,6% nas vendas.