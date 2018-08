Câmara de Ribeirão recua e aprova contas de Volpi

Do Diário do Grande ABC



A Câmara de Ribeirão Pires voltou atrás e reverteu, na tarde desta quinta-feira, o parecer contrário emitido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) às contas de 2012 da Prefeitura, no último ano de gestão de Clóvis Volpi (Patriota).

Por 12 votos a cinco, a Casa entendeu que, a despeito dos apontamentos da Corte, o balanço financeiro precisaria receber aval. Com isso, Volpi fica isento de ser incluído na Lei da Ficha Limpa.

Em maio de 2017, o Legislativo havia mantido o parecer negativo do TCE às contas de Volpi, por nove votos a oito. À época, os parlamentares avaliaram ser válido o argumento de que Volpi cometeu irregularidade insanável ao promover contratação de servidores em período eleitoral.

Porém, a defesa do ex-prefeito entrou com requerimento junto à mesa diretora, alegando não ter sido devidamente notificada a respeito do caso. Tanto que, em maio deste ano, o presidente da Casa, Rubão Fernandes (PSD), acolheu argumento de Volpi e suspendeu aquela sessão.