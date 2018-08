Lupi diz que transferência de votos de Lula para Haddad não será fácil

23/08/2018 | 15:09



O presidente do PDT, Carlos Lupi, defendeu nesta, quinta-feira, 23, que não será fácil para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, transferir seus votos para seu candidato a vice, Fernando Haddad. Segundo Lupi, Haddad terá de andar muito pelo Nordeste até que a população aprenda a falar seu nome.

Considerado o plano B do partido, caso Lula seja mesmo considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, Haddad está fazendo uma incursão por cidades nordestinas nesta semana.

"Ele vai ter que rodar bastante até o povão aprender a falar Haddad. Não é fácil essa transferência (de votos de Lula para ele). Com o tempo, o povo começa com essa solidariedade (em relação ao Lula) porque o povão não gosta do poder Judiciário que só vê preso preto, pobre e quem está marginalizado na sociedade. Tem essa solidariedade, mas depois cai a ficha porque vão começar a pensar o que vai acontecer com o Brasil. É minha opinião", disse.

Lupi disse que não é uma preocupação do candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, perder espaço e votos para o PT no Nordeste já que Ciro é conhecido na região. Ele disse que, nos próximos dias, Ciro irá concentrar sua campanha na região Sul.

"No Datafolha, nós estamos em São Paulo com 8% das intenções de voto, no Rio (de Janeiro), com 12%. Então no Nordeste é a coisa mais simples porque ele (Ciro) é de lá. É simples de convencer. Quem te conhece é mais fácil você dizer quem é do que quem não te conhece. Então vamos centrar muito agora no Sul esta semana e na outra no Nordeste", afirmou.