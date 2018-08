Investimento da operadora de ponte que caiu na Itália recuou 67% em 5 anos

23/08/2018 | 13:55



Braço rodoviário da Atlantia, a Autostrade per l''Italia, operadora responsável pela ponte que caiu em Gênova, na Itália, reduziu seus investimentos nas estradas com pedágio que administra em cerca de 67% entre 2012 e 2017, segundo divulgou a própria empresa, de 1,58 bilhão de euros para 517 milhões de euros.

No primeiro semestre deste ano, o movimento continuou, e o investimento foi reduzido de 232 milhões de euros, no mesmo período de 2017, para 197 milhões de euros. Segundo uma porta-voz da empresa, isso não se aplicou aos investimentos em manutenção e segurança, que se mantiveram estáveis.

A informação vem em meio ao cenário de redução geral nos gastos com o sistema rodoviário em território italiano, diante do desafio de adaptar a infraestrutura antiga aos volumes de tráfego atuais. A Autostrade per l''Italia gerencia cerca de metade da rede rodoviária de aproximadamente 4 mil milhas, mais de 6 mil quilômetros, da Itália.