Negociações comerciais são complexas, mas tarifa contra China é boa, diz Trump

23/08/2018 | 13:17



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações a respeito dos diálogos com outros países sobre comércio atualmente em andamento. Durante reunião na Casa Branca, Trump admitiu que essas negociações são "muito complexas" e não é possível prever o que poderá acontecer nelas. No encontro, o presidente americano argumentou que as tarifas americanas sobre o setor de tecnologia ajudam a economia dos EUA, já que aumentam a arrecadação.

O presidente se comprometeu a proteger o setor de tecnologia nos EUA. Além disso, Trump exaltou o quadro atual da economia americana, durante a reunião que tinha como pauta a modernização das leis para investimento estrangeiro no país. Segundo o presidente, já foram aprovados avanços nessa legislação.

Trump comentou que, na opinião dele, ainda não foi dada atenção suficiente para a China na questão dos investimentos estrangeiros e da transferência de tecnologia.

O líder americano fez as declarações num dia em que autoridades dos EUA e da China negociam suas diferenças comerciais em Washington.