Hailey Baldwin teria proibido Justin Bieber de se encontrar com Kourtney Kardashian

Hailey Baldwin pode estar noiva de Justin Bieber, mas ainda está sofrendo com os fantasmas do passado - vulgo romances do cantor. De acordo com o site Hollywod Life, a modelo estaria proibindo Justin de ter qualquer contato com a socialite Kourtney Kardashian. A proibição veio à tona a partir de depoimentos de fontes anônimas ligadas ao casal.

- Hailey tem todos os motivos para se sentir ameaçada. Agora que Kourtney está solteira, ela irá atrás de Justin em um piscar de olhos. Ela está torcendo para que Kourtney fique o mais longe possível, contou a fonte.

E continua:

- Hailey não vai deixar ninguém arruinar o que ela tem e se isso significa que ela terá que dizer ao Justin para nunca mais conversar com Kourtney de novo, que seja. As coisas entre Justin e Kourtney estavam mais sérias do que as pessoas pensavam.

De acordo com a fonte, assim que foi anunciado o fim do namoro entre Kourtney Kardashian e Yonues Bendjima, a modelo ficou muito tensa e preocupada com o seu futuro junto de Bieber.

Os rumores sobre o relacionalmente do cantor com a estrela de Keeping Up with the Kardashians ganharam força em 2016, depois que eles foram vistos juntos em uma balada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, os dois foram diversas vezes à igreja juntos e que tinham também até um ninho de amor secreto! Na época, o próprio site Hollywod Life deu que Justin e Kourtney tinham conexão em nível de alma e, pelo o que parece, Hailey está muito ciente de todos esses detalhes.

Justin e Hailey anunciaram o noivado em julho deste ano, mas segundo o site TMZ, planejam se casar no ano que vem.