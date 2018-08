Marcio Bernardes



23/08/2018 | 13:13



Absurdos



Esse caso do Carlos Sanches é surreal. Se o Santos estiver errado todo mundo deve se demitir por incompetência. A começar pelo presidente, passando pela diretoria e comissão técnica. Vai ficar comprovado o despreparo deles.



Acho, no entanto, que o erro é da Conmebol, entidade desmoralizada e corrupta, desde os tempos de Nicolas Leóz. Se o Comet, sistema eletrônico oficial da entidade, não acusava qualquer irregularidade, como alegam os santistas, então não há nada a temer.



Se essa esculhambação continuar, acho que o Santos, sob protesto, não deveria entrar em campo na terça-feira. E os outros clubes brasileiros, especialmente os paulistas, poderiam se solidarizar com o Peixe e sairem da competição. Quem não pensa assim deveria refletir que cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Quem está indiferente hoje pode sofrer amanhã.



Quando um dirigente reclama da Conmebol, CBF ou federação estadual, sempre digo que ele é o maior culpado. Quem elege esses caras não pode ficar reclamando depois.

Ciclo olímpico



O sempre competente Claudio Motta fez um belo texto sobre o ciclo olímpico que terminará em Tóquio daqui a dois anos. Ele comenta a 13ª. colocação brasileira nos jogos do Rio. O país alcançou 19 pódios. Motta reconhece que a colocação de um país no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos merece uma análise mais contextualizada, mas os resultados sempre prevalecem.



Ele acrescenta que o 13º. lugar está muito bom perto do IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, programa da ONU, onde o Brasil está na 79ª. posição entre 188 países.



Outras comparações são feitas com propriedade. É o que sempre digo: um país com a péssima educação oferecida ao povo, péssima assistência na saúde, péssimo transporte público, péssima oferta de habitações populares e por aí vai, não vai querer desta forma ser potência olímpica.