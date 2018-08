Angelina Jolie e Brad Pitt teriam feito um acordo de custódia

23/08/2018 | 12:10



O conturbado processo de divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt voltou a ser assunto, mesmo depois de dois anos do anúncio de separação entre o casal. Mas após acusar o ex publicamente de não pagar pensão e se envolver em uma polêmica com a advogada do caso, parece que a atriz finalmente chegou em um acordo com o ex.

Segundo uma fonte informou para a Us Weekly, Angelina e Brad não precisarão mais participar de audiências de custódia depois de concordarem com o acordo provisório, sobre o qual ainda não há detalhes específicos:

- Um acordo de custódia interina foi acordado por ambas as partes após as recomendações do avaliador de custódia. Angelina está ajudando as crianças a se aproximarem do pai e aproveitando os últimos dias de verão antes do início das aulas.

O ex-casal queridinho de Hollywood lutam pela guarda dos filhos desde setembro de 2016, quando anunciaram o divórcio. As crianças viviam com Jolie, enquanto para Pitt era permitida a visitação supervisionada. Os atores de Sr. e Sra. Smith já chegaram a um acordo temporário em junho para um cronograma de custódia de verão. As crianças dividiram seu tempo entre Londres com a mãe e Los Angeles com o pai, embora Maddox tenha permissão para escolher com quem ele passava o tempo, dada a idade dele.