México diz que fará o melhor para concluir acordo com EUA o mais rápido possível

23/08/2018 | 11:28



O ministro de economia do México, Ildefonso Guajardo, minimizou as chances de o México e os EUA chegarem a um acordo comercial preliminar nesta quinta-feira, dizendo que "é melhor ter um bom acordo do que um acordo rápido". Ainda assim, ele destacou que "faremos o melhor para concluir acordo com os EUA "o mais rápido possível".

Guajardo falou aos repórteres antes de entrar em negociações com o escritório do Representante de Comércio dos EUA sobre questões bilaterais entre os EUA e o México, como parte das negociações em andamento para renovar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

Autoridades norte-americanas e mexicanas esperavam conseguir um acordo até quinta-feira, mas os dois lados ainda não deram detalhes finais sobre as regras que regem o comércio de automóveis no Nafta. Guajardo recusou-se a abordar os pontos de discórdia remanescentes nas negociações.

Ele disse que o objetivo dos negociadores ainda era "fazer o melhor possível para concluir o acordo o mais rápido possível".

Perguntado se ele ainda esperava concluir as negociações em agosto, ele disse que isso seria um "cronograma eficiente", sem elaborar. Fonte: Dow Jones Newswires.