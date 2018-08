Ao abrirem a intimidade, Sandy e Lucas Lima mostram momento de carinho com o filho Theo

23/08/2018 | 11:15



Depois de estrear o Nós Voz Eles com Maria Gadú, que chegou a tomar uma cachaça com Sandy, a cantora mostrou um momento de ainda mais intimidade no segundo episódio do projeto. Ao lado do marido, ela e Lucas Lima gravam a música Areia, revelando o processo criativo que existe entre os dois, além de fatos sobre o casal e a família que eles não costumam dividir com o público.

Prova disso é a participação de Theo, filho dos dois, no episódio. Ele aparece no meio da gravação da canção e, claro, rouba a atenção. O mais fofo é que o pequeno, de quatro anos de idade, faz uma brincadeira ingênua com o pai, mostrando o amor que existe entre os três.

Sem aparecer o rosto do garotinho, ele dá beijos e abraços nos dois, dizendo que está esperando o casal para que eles fiquem logo juntos. Isso porque Sandy e Lucas aparecem no estúdio que os dois construíram em casa, o qual fica na parte debaixo do imóvel da família.

Ao ver o pequeno deixando o local, Sandy brinca:

- Energia recarregada, Vamos continuar?

O projeto Nós Voz Eles faz com que a cantora traga cantores famosos para cantar com ela. Gostou?