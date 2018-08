São Bernardo sedia debate para fortalecer economia regional

Do Diário OnLine



23/08/2018 | 11:00



Atualizada às 11h44

A Pinacoteca de São Bernardo sedia na manhã desta quinta-feira (23) fórum promovido pelo Estadão, com apoio do Diário. Com o tema ‘O futuro do ABC: os novos rumos para São Bernardo’, o evento discute meios de fortalecimento da economia regional, com ênfase no município.

O fórum começou por volta das 9h30 e conta com a presença de especialistas e empresários do Grande ABC. A abertura ficou a cargo do diretor de projetos especiais do Estadão, Luís Fernando Bovo, e do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB). Em sua fala, o chefe do Executivo destacou a importância da regionalidade e do evento. “A cidade e o Grande ABC estão prontos para um novo momento na economia. Que daqui saiam ideias e oportunidades para este período e que os gargalos também sejam identificados”, disse.

No primeiro painel, especialistas discutiram o papel da indústria, que sofreu com a crise econômica nacional. No segundo, empresários abordam investimentos, sustentabilidade e o que vem sendo desenvolvido na cidade. Entre as indústrias com representantes no fórum estão Scania, Grob, Mercedes Benz e a Basf. “A crise faz com que pensemos diferente e em como inovar para sair dela”, destacou Marcos Fernandes, diretor de tintas automotivas da Basf para a América do Sul.

O fórum conta ainda com o apoio da Prefeitura de São Bernardo e da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). Com informações de Yara Ferraz)