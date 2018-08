Trump não entende comércio e podemos retaliar em caso de tarifa, diz Japão

23/08/2018 | 10:52



Ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Hiroshige Seko afirmou que as políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refletem uma grave incompreensão sobre a importância do comércio global e também as contribuições de empresas japonesas para a economia americana. Em entrevista exclusiva à Associated Press, a autoridade disse que Tóquio pode tomar alguma ação, caso os EUA cumpram a ameaça de impor uma tarifa de 25% sobre importações de veículos japoneses, sem dar detalhes, mas tampouco sem descartar uma eventual retaliação.

"As montadoras japonesas são um grande contribuinte para a economia americana", afirmou Seko. "Se o setor automobilístico japonês ficar mais fraco, ele não será capaz de investir nos EUA."

O ministro também se mostrou preocupado com a escalada na disputa comercial entre EUA e China, que segundo ele ameaça toda a economia mundial. "No fim das contas, isso prejudicará as economias dos EUA e da China." Fonte: Associated Press.