Reino Unido divulga plano para Brexit sem acordo, mas diz que é "improvável"

23/08/2018 | 10:52



O Reino Unido divulgou nesta quinta-feira seu plano para um cenário sem acordo para a saída do país da União Europeia (UE), o chamado Brexit, que se intensifica à medida que se aproxima o prazo final para a separação, em março de 2019. "Nosso dever como governo responsável é nos preparar para qualquer eventualidade, inclusive um não acordo", diz o documento.

O governo britânico reforçou, no entanto, que as negociações para o Brexit têm apresentado "bom" progresso ao tratar das questões pendentes para firmar um acordo, e que permanece "improvável" a possibilidade de uma saída do bloco sem um trato entre as autoridades.

Ainda segundo o plano, que antecipa 25 avisos para o possível cenário, entre outros que ainda serão anunciados em setembro, o Reino Unido se compromete a "minimizar qualquer interrupção na economia" que o rompimento nas relações poderia causar. O governo reitera que vai agir de forma "unilateral, independente de a UE retribuir" para proteger cidadãos e empresas dos impactos de um não acordo.

Entre as medidas anunciadas, o governo britânico afirma que vai continuar a aplicar controles alfandegários em suas fronteiras, incluindo a exigência pelo cumprimento dos padrões sanitários da UE, por exemplo. Ao mesmo tempo, o Reino Unido vai permitir que empresas do bloco continuem a prestar serviços temporariamente aos britânicos, por um período temporário após o Brexit.