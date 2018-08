Bovespa ronda a estabilidade com exterior fraco

23/08/2018 | 10:48



O Ibovespa ronda a estabilidade desde a abertura nesta quinta-feira, 23, com fôlego mais curto após valorização de 2,3% registrada na véspera, que configurou o melhor pregão da renda variável brasileira em seis meses. A tendência de realização de lucros de curto prazo acompanha o fraco desempenho do mercado acionário internacional, que reage em queda nesta manhã à imposição pelos Estados Unidos de tarifas de 25% a mais US$ 16 bilhões em produtos chineses, levando Pequim a tomar contramedidas da mesma magnitude.

As novas tarifas, já esperadas, entraram em vigor em meio a discussões comerciais entre autoridades das duas potências, em Washington, que serão retomadas nesta quinta-feira. Investidores também acompanham a abertura do simpósio anual do Federal Reserve, em Jackson Hole, que contará com discurso na sexta-feira do presidente do banco central americano, Jerome Powell. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,04%, aos 76.932,04 pontos.