Angélica responde perguntas de fãs no Instagram

23/08/2018 | 10:33



A apresentadora Angélica usou o novo recurso do Instagram, o IGTV, para responder perguntas dos fãs na rede social. Em post feito na sua conta na segunda-feira, 20, ela pediu para seus seguidores mandarem as questões que ela ia começar a responder alguns dias depois. Com mais de quatro mil perguntas enviadas, Angélica dividiu as respostas em vários vídeos.

Angélica falou sobre sua rotina desde o fim do programa Estrelas, em abril de 2018, com o marido, Luciano Huck, e os filhos, Joaquim, Benício e Eva. Ela afirmou que vem aproveitando o tempo de descanso para fazer natação, praticar ioga, estudar inglês e ficar com a família. "Minha rotina não tem muita rotina, mas faço o possível. Gosto de fazer exercícios duas vezes por semana, buscar meus filhos na escola, ter tempo também para namorar", respondeu.

Perguntada sobre qual será o seu novo projeto na Globo, Angélica não deu detalhes, apenas revelou que o programa deve estrear no início de 2019. "Estamos no processo de montagem, idealização e pesquisas para um próximo programa para o começo do ano que vem", disse a apresentadora.

Falando sobre as músicas que gravou ao longo da carreira, a cantora e apresentadora disse que prefere as românticas. "Gosto muito das músicas românticas, sou uma mulher romântica, como Toda Molhada de Chuva, Angelical Touch, Blue Jeans, Se a Gente Se Entender...", listou.

Sobre Vou de Táxi, disse que nunca se viu cantando a música em casa, apesar de sua filha ter adorado quando ouviu pela primeira vez. "Acho eu já cantei tanto na vida, que em casa não rola", riu a apresentadora. "Mas a minha filha, quando conheceu a música, ficava cantarolando pela casa", recordou.

Angélica também contou que tem guardadas as bonecas que foram produzidas com seu rosto. "Quando a Eva nasceu, peguei uma de cada para mostrar para ela", brincou a apresentadora.