Idris Elba acaba com rumores de que será o próximo James Bond

23/08/2018 | 08:54



O ator inglês Idris Elba pôs fim nos rumores que ele será o próximo James Bond na franquia de filmes do agente secreto 007. Durante a estreia do filme Yardie, que Elba dirigiu, na quarta-feira, 22, ele foi perguntado diretamente se aceitaria o icônico papel que já passou pelas mãos de Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e outros.

"Não", respondeu diretamente o ator quando foi perguntado sobre o assunto por uma repórter do programa Good Morning Britain, do canal ITV. Quando perguntado se ele gostava do seu dry martini batido ou mexido, em alusão à famosa frase dita por Bond nos filmes, Elba brincou e disse que preferia frito.

Conhecido por interpretar o detetive John Luther na série Luther, o nome de Elba sempre aparecia como um dos favoritos para assumir o papel e os rumores recomeçaram após o diretor Antoine Fuqua, amigo do ator, afirmar que os produtores da franquia 007 revelaram a ele que estavam atrás de um ator negro para suceder Daniel Craig.

O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007, que deverá ser o último com Craig como James Bond, está atualmente em pré-produção e tem estreia prevista para novembro de 2019.