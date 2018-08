Operação conjunta na Cracolândia apreende entre 3 kg e 5 kg de drogas e insumos

23/08/2018 | 08:25



A Polícia Civil de São Paulo, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM), realiza na manhã desta quinta-feira, 23, uma operação para apreender drogas e armas na região da Cracolândia, no centro da cidade. De acordo com o delegado Wagner Carrasco, cerca de 100 agentes participam da ação e entre 3 kg e 5 kg de drogas e insumos foram apreendidos.

A operação, coordenada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), é realizada na Rua Helvétia, conhecida pela grande concentração de usuários de drogas. Não há interdições de ruas próximas.