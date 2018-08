Ben Affleck se interna em clínica de reabilitação após pedido de Jennifer Garner

23/08/2018 | 08:11



Após ser visto com nova affair, Ben Affleck voltou a se internar em uma clínica de reabilitação. De acordo com o TMZ, na última quarta-feira, dia 22, o ator tomou a decisão de voltar à rehab após pedido da ex-esposa, a estrela Jennifer Garner.

O ator teria recebido bem o pedido da mãe de seus filhos, já que tinha conhecimento de que precisava de ajuda. Affleck teria sofrido uma recaída há algum tempo e pioro progressivamente em relação aos seus vícios. Ele já havia sido internado em 2001, por alcoolismo, e voltou a procurar a clínica em dezembro de 2017.

Ben e Jen estão separados desde o início de 2017, mas ainda não oficializaram o divórcio, embora a atriz já tenha entrado com o pedido. Apesar do término do casamento, eles sempre se mantiveram muito próximos e chegaram a ser flagrados inúmeras vezes ao lado dos filhos. A beldade teria implorado para que o ex voltasse a se tratar em uma clínica. Ela teria ido até a casa dele em Pacific Palisades, Los Angeles, nos Estados Unidos, e o acompanhado até o local da internação.

Recentemente, ele teria terminado seu relacionamento com a produtora do SNL, Lindsay Shookus, após pouco mais de um ano. O pivô da separação teria sido a modelo da Playboy Shauna Sexton, com quem Affleck estava sendo visto nas últimas semanas.