Mila Kunis, diversão no mundo da espionagem

23/08/2018 | 07:16



Tem gente que até hoje não se conforma que Natalie Portman tenha recebido todos os prêmios do ano por um filme - Cisne Negro, de Darren Aronofsky - em que havia uma atriz melhor que ela. Estamos falando de Mila Kunis, claro. Mila faz agora Audrey, que, de cara, vê o namorado morrer em seus braços, delegando-lhe uma missão - que ela entregue um pacote em Viena. A moça é norte-americana, vive nos EUA. Como assim, Viena? Isso é só até ela descobrir que o ex era espião e embarcar numa louca aventura com a amiga Morgan/Kate McKinnon. A diretora Susanna Fogel criou uma série exitosa - Lutando pela Vida - e o filme tem o reforço do loirão Sam Heughan, num papel ambíguo. Aliás, ninguém é o que parece. Confiar em quem? Não se preocupe - Mila escolhe certo. E o filme diverte.

Meu Ex é um Espião

(EUA/2018, 117 min.)Dir. Direção: Susanna Fogel. Com Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.