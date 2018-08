Acidentes nas marginais Tietê e Pinheiros prejudicam trânsito nesta manhã em SP

23/08/2018 | 07:12



Um caminhão carregado com cimento tombou na madrugada desta quinta-feira, 23, na Marginal Tietê, sentido Castello Branco, na zona norte de São Paulo, e provocou interdições na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Por volta das 2h20, na altura da ponte Júlio de Mesquita Neto, as vias foram interditadas para que o veículo pudesse ser desvirado. A carga transportada se espalhou pela pista e equipes da Prefeitura de São Paulo trabalhavam no local para removê-la.

De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), todas as faixas da pista expressa chegaram a ser interditadas. Por volta das 7h elas foram liberadas, mas o tráfego segue lento na região. No momento, a zona norte apresenta 17 km de congestionamento. Só na Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, há 6,7 km de congestionamento na pista expressa.

Marginal Pinheiros

Na Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, um carro colidiu com um poste, que acabou caindo, também nesta madrugada perto da estação Pinheiros da CPTM, zona oeste de São Paulo. A CET informou que as faixas 2 e 3 da pista local e parte da calçada próxima à Rua Sumidouro estão interditadas.

A zona oeste registra 21 km de congestionamento. Na Marginal Pinheiros, há 1,3 km de congestionamento na pista local e 1,9 km na expressa. A CET pede que os motoristas evitem as regiões dos acidentes.