'Onde Está Você, João Gilberto?', de Georges Gachot, é sobre o Brasil

23/08/2018 | 07:05



Autor de belos documentários sobre grandes figuras da MPB, o suíço Georges Gachot sempre contava com uma falha em seu currículo. Como fazer um filme sobre o recluso João Gilberto? Como encontrar (e entrevistar) um homem que não quer ser encontrado? Gachot descobriu o livro Ho-Ba-La-Lá, do alemão Marc Fischer - publicado em 2011 pela Cia. das Letras - e fez Onde Está Você, João Gilberto?

O filme segue a estrutura do livro. Gachot, como o próprio Fischer, segue a trilha do mítico artista. Entrevista pessoas chegadas a ele, faz tocaias em locais em que João pode aparecer. E apresenta momentos únicos dessa carreira extraordinária - João Gilberto cantando, daquele jeito que só ele sabe, Menino do Rio em Montreux.

Documentário nas bordas da ficção, Onde Está Você...? apresenta um personagem investigativo identificado como Sherlock (Holmes), em homenagem ao mestre da dedução e do disfarce do escritor Arthur Conan Doyle. O filme é poliglota. Quando se assume como o próprio Fischer - que morreu pouco antes da publicação de seu livro -, Gachot fala ou lê em alemão. Com Miúcha, fala francês. Com outros entrevistados em inglês, ou então arrisca um português meio arranhado.

Onde Está Você...? é lindo, e muito dessa beleza vem da recusa de Gachot de incorporar as recentes disputas judiciais envolvendo o artista e seus familiares (ou herdeiros/as). O Rio que ele mostra também não é o da bandidagem, das balas perdidas e das ocupações militares. É um Rio mítico como aquele que viu nascer a bossa nova, de quem João Gilberto talvez tenha sido o mais legítimo representante.

Ho-Ba-La-Lá, a canção que João cantou em 1959. O Pato - vinha cantando alegremente quando... O barquinho vai/a tardinha cai... Bom de ver e ouvir, Onde Está Você, João Gilberto? não é só a busca de um artista. É também a de um país que anda com a autoestima à deriva e que Gachot, com sua alma brasileira, nos tenta ajudar a reencontrar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.