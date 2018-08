Kvitova vence tenista do Casaquistão e avança às quartas em New Haven

23/08/2018 | 00:20



Três vezes campeã do Torneio de New Haven, Petra Kvitova oscilou, mas conseguiu avançar às quartas de final do evento preparatório para o US Open. Nesta quarta-feira, a número 5 do mundo derrotou a casaque Zarina Diyas, a 62ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/2, em 1 hora e 57 minutos.

Essa foi a segunda vitória de Kvitova em três duelos com a tenista do Casaquistão. E a checa perdeu o seu saque quatro vezes, mas triunfou após converter sete de 14 break points. Nas quartas de final, ela terá pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro, contra quem está em vantagem de 6 a 5 no confronto direto.

Atual campeã em New Haven, a australiana Daria Gavrilova (24ª) deu adeus ao torneio com a derrota para a bielo-russa Aryna Sabalenka (25ª) por 6/3, 6/7 (6/8) e 7/5. Sua adversária nas quartas de final vai ser a suíça Belinda Bencic.

Os outros dois confrontos da próxima fase do Torneio de New Haven também estão definidos. A russa Ekaterina Makarova, que fez 2/6, 6/3 e 6/3 na eslovaca Magdalena Rybarikova, será a rival da alemã Julia Görges. E a francesa Caroline Garcia terá pela frente Monica Puig, da Costa Rica, que aplicou 6/4 e 6/3 em Anett Kontaveit, da Estônia.