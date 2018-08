Estratégia preocupa PT de São Paulo

Raphael Rocha



23/08/2018 | 07:11



Embora o discurso oficial do PT seja de otimismo com a candidatura do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho ao governo de São Paulo, apostando em guinada após o início do horário eleitoral em rádio e TV e também na imagem colada de Marinho com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, internamente as primeiras pesquisas – Ibope e Datafolha – divulgadas após o registro da candidatura assustaram. A avaliação interna é a de que Marinho precisa centrar ataques e críticas somente ao ex-prefeito da Capital e candidato do PSDB, João Doria, e evitar confronto com Paulo Skaf (MDB) e com o atual governador Márcio França (PSB). Na análise, ao difundir os questionamentos, Marinho não consegue se colocar como antiDoria de fato. Ser antítese de Doria é posto disputado por todos os postulantes, até porque o tucano está na liderança. Ou seja, caso não consiga se destacar nessa função, Marinho dificilmente subirá nas pesquisas.

Terra natal

Por falar no ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho, candidato do PT ao governo de São Paulo, ele novamente estará em campanha pelo Grande ABC. Hoje, a agenda será em Rio Grande da Serra, em Ribeirão Pires e em Mauá, onde ele vai almoçar com lideranças locais. Marinho já percorreu a Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo, e esteve em atividades no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, também em São Bernardo, e junto com o diretório do PT de Santo André.

Sessão extraordinária

O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB), convocou sessões extraordinárias para hoje, a partir das 9h, para votação de quatro projetos de autoria do governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Entre eles está a adequação no contrato firmado com a Caixa Econômica, no âmbito do programa Avançar Cidades, que aportará recursos para obras na área de saneamento básico no município. A mudança envolve a inclusão do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) como garantia para pagamento do empréstimo, na ordem de R$ 7,16 milhões.

Decisão

Juiz da 4ª Vara Criminal de São Bernardo, Leonardo Fernando de Souza Almeida determinou o afastamento de Mario de Abreu (PSDB) do cargo de vereador da cidade e impediu também que a terceira suplente da sigla, Lia Duarte, possa assumir a função no lugar do correligionário. A ordem chegou à mesa diretora da Casa na sexta-feira e foi cumprida. Com isso, o presidente da Câmara, Pery Cartola (PSDB), terá de convocar Almir do Gás, quarto suplente do PSDB, a tomar posse. A decisão foi tomada no âmbito da investigação de irregularidades da gestão de Mario de Abreu enquanto ele era secretário de Meio Ambiente.

Expectativa

Volta à pauta de hoje, na Câmara de Diadema, o pedido do governo do prefeito Lauro Michels (PV) para que a Casa autorize o governo a contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para construir outro hospital público, em substituição ao Hospital Municipal, no bairro Piraporinha. Esse tema circula o debate dos vereadores desde o fim do ano passado. A administração assegura que, desta vez, terá votos suficientes para aprovar o projeto, já que todas as arestas com a base governista foram aparadas.

Candidatura

Empresário em Ribeirão Pires, Jefferson Amaral busca, pela primeira vez, cadeira de deputado federal, pelo PRB. Proprietário da Gráfica 3M, localizada no município, ele diz que cansou de reclamar e nada fazer. “Não adianta ficar indignado, apenas reclamando do cenário político-econômico atual. É preciso agir.”

Três décadas depois

Filho do ex-prefeito de Rio Grande da Serra Aarão Teixeira, Polita Teixeira (PHS), candidato a deputado estadual, conquistou apoio de Luis Carlos Rodrigues, que foi candidato a vice-prefeito de Ribeirão Pires na chapa de Aarão, em 1988. “Muito legal o respeito, amizade e admiração de ambas as partes”, celebrou.