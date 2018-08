Trump diz que EUA estudarão expropriação de terras e fazendas na África do Sul

22/08/2018 | 23:55



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira que pediu ao secretário de Estado do país, Mike Pompeo, que "estude de perto" as expropriações e apreensões de terras e fazendas na África do Sul e "os assassinatos de agricultores em larga escala".

Na terça-feira, o governo sul-africano iniciou o processo de confiscar terras de agricultores brancos. De acordo com a imprensa do país, duas fazendas de caça na província de Limpopo, no norte do país, foram as primeiras a serem alvo da apreensão comandada pela administração do presidente Cyril Ramaphosa. O governo alegou que pretende pagar os proprietários. Os donos de fazenda de Akkerland Boerdery queriam 200 milhões de rands pelas terras, mas receberam 20 milhões de rands.

Para não ter de pagar pelas terras, o governo de Ramaphosa avança com planos de alterar a Constituição da África do Sul para permitir a expropriação de terras sem compensação. O movimento tem como objetivo testar a capacidade do governo de se apropriar de terras sob as leis existentes, o que o partido governista ANC afirmou ser permitido devido ao "interesse público" relacionado ao assunto.