Demoliner vence Melo, mas é eliminado no 2º jogo do dia em Winston-Salem

22/08/2018 | 23:21



O atraso da programação do Torneio de Winston-Salem forçou o brasileiro Marcelo Demoliner a entrar duas vezes em quadra pela chave de duplas do ATP 250 nesta quarta-feira. O brasileiro surpreendeu na sua estreia ao vencer o compatriota Marcelo Melo, mas acabou sendo eliminado na sequência, pelas quartas de final.

Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez, que compõem a dupla número 38 do mundo, provocaram uma "zebra" ao eliminarem Melo e o polonês Lukasz Kubot com o triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/5, em 1 hora e 10 minutos. Foi um duelo equilibrado, com dois break points convertidos por cada dupla, mas Demoliner e seu parceiro se deram melhor no match tie-break.

Na sequência, porém, eles não resistiram ao paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi e ao neozelandês Artem Sitak, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 6 minutos, se classificando às semifinais do evento de duplas em Winston-Salem.

SIMPLES - Pela chave de simples do ATP 250 norte-americano, o espanhol Pablo Carreño Busta, o número 12 do mundo, se garantiu nas quartas de final ao derrotar o alemão Peter Gojowczyk, o 45º colocado no ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 36 minutos.

Gojowczyk deu trabalho ao fazer oito aces, mas sucumbiu ao cometer nove duplas-faltas, sofrendo a segunda derrota em dois duelos com Carreño Busta, que converteu dois de sete break points e se safou nas cinco vezes em que teve o seu serviço ameaçado. Agora, então, ele vai encarar o sul-coreano Hyeong Chung.

Foi a segunda vitória de Carreño Busta no dia. Antes, o espanhol concluiu o triunfo sobre o croata Franko Skugor, o número 385 do mundo, um confronto que foi paralisado pela chuva na terça-feira, fechando o duelo em 6/3, 6/7 (3/7) e 6/3.

Número 16 do mundo, o britânico Kyle Edmund também se classificou às quartas de final ao derrotar o espanhol Roberto Carballes Baena, 89º colocado no ranking, por duplo 7/5, em 1 hora e 31 minutos. Sem ter o seu serviço ameaçado, Edmund converteu dois de cinco break points, também se aproveitando das oito duplas faltas do seu adversário. O próximo rival de Edmund em Winston-Salem vai ser o norte-americano Steve Johnson.

O russo Daniil Medvedev e o chileno Nicolas Jarry se classificaram às quartas de final nesta quarta-feira. Já o argentino Guido Andreozzi, o sérvio Filip Krajinovic e o japonês Taro Daniel avançaram às oitavas do Torneio de Winston-Salem.