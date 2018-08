América-MG derrota o Sport na Ilha do Retiro e se afasta do rebaixamento

22/08/2018 | 23:08



O América-MG levou a melhor sobre o Sport em briga direta para não se aproximar da zona do rebaixamento. Mesmo jogando na Ilha do Retiro, no Recife, o time mineiro venceu por 2 a 0 nesta quarta-feira, em partida válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota deixa o Sport estacionado nos 20 pontos, com apenas um a mais do que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento e que ainda joga com o Flamengo na quinta-feira. O América, por sua vez, deu uma respirada e chegou a 25 pontos, abrindo boa vantagem na disputa pela permanência na elite do futebol nacional.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. Os dois times mantinham posturas cautelosas e evitavam se abrir demais ou dar espaço para o adversário. O Sport ficava mais com a bola, mas demonstrava dificuldade para articular as jogadas de ataque, enquanto o América apostava nos contragolpes, mas também desperdiçava oportunidades com erros de passe no meio de campo.

No segundo tempo, no entanto, o jogo mudou e logo no primeiro minuto os dois times criaram chances claras de gol. O Sport acertou a trave em chute de Gabriel após cruzamento de Morato. Na resposta, Gerson Magrão cobrou escanteio para o América, Giovanni completou de peixinho e, no rebote do goleiro Magrão, Luan abriu o placar já na pequena área.

Aos 21 minutos, o visitante ainda ampliou. Rafael Moura tabelou com Luan e tocou na saída do goleiro Magrão para dobrar a vantagem mineira. A defesa ainda tentou alegar impedimento, mas Sander demorou para sair do campo defensivo e dava condições de jogo.

Sem forças para reagir, o Sport acabou derrotado em casa e deixou o campo sob muitos protestos e vaias das torcida, que tinha como principal alvo o presidente Arnaldo Barros. O América voltou para casa aliviado e mais confiante.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Sport enfrenta o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio. No domingo, é a vez do América receber o Flamengo no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 0 X 2 AMÉRICA-MG

SPORT - Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid, Ferreira (Felipe Bastos), Gabriel e Marlone (Rafael Marques); Morato (Michel Bastos) e Hernane. Técnico: Eduardo Baptista.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Juninho, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro Donizete, Wesley (Zé Ricardo), Ruy (Rafael Moura) e Gerson Magrão; Luan (David) e Marquinhos. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Luan, a 1, e Rafael Moura, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕE AMARELOS - Claudio Winck e Sander (Sport); Messias e Luan (América-MG).

RENDA - R$ 112.605,00.

PÚBLICO - 16.425 pessoas.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).